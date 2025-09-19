Autoridades de la Ciudad de México que integran el Gabinete de Búsqueda de Personas Desaparecidas concluyeron la segunda jornada de búsqueda en la Sierra de Guadalupe, al norte de la capital, donde se encontraron indicios como ropa y huesos posiblemente humanos, y se rescató a una persona que estaba en la zona.

Concluye jornada de búsqueda de personas desaparecidas

La búsqueda se realizó entre los días 26 de agosto y el 18 de septiembre y contó con la participación de 4 mil 255 personas que estuvieron apoyados de 28 binomios caninos y 11 drones, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ).

Los recorridos de búsqueda se realizaron en los cerros Cola de Caballo y Vicente Guerrero de la Sierra de Guadalupe, en perímetro de la alcaldía Gustavo A. Madero, así como de los municipios mexiquenses de Tlalnepantla, Tultitlán y Tultepec.

La FGJ informó que la persona que fue encontrada durante la jornada contaba con un fotoboletín único de búsqueda activo y se encontraba herida, por lo que fue llevada a un hospital y se contactó a su familia.

Localizan 11 restos óseos y ropa

Además, se localizaron 11restos óseos que podrían ser humanos y prendas que también fueron aseguradas.

Los restos óseos serán sometidos a análisis para su identificación, confirmó la FGJ.

La búsqueda se realizó en la zona debido a que se han detectado desapariciones en ese lugar.

"La Sierra de Guadalupe ha sido identificada como una zona con un alto índice de casos de desapariciones, debido a sus condiciones contextuales y geográficas", dijo la FGJ.

Estas acciones forman parte de la Estrategia de la Ciudad de México para la Búsqueda de Personas 2025-2030, impulsada por el Gabinete de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

