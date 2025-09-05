Felipe Zataráin Mendoza, subdirector de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que se avanza en el Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México para rehabilitar pozos para proporcionar agua potable, así como para desazolvar ríos y evitar inundaciones.

En conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, el subdirector detalló que este Plan Integral tendrá una inversión de 7 mil 400 millones de pesos, beneficiará a cerca de 6.4 millones de habitantes, el cual se prevé que esté concluido en el primer trimestre de 2028.

Destacó que tan sólo en este año, con una inversión de más de 2 mil 400 millones de pesos, se trabajó ya en 143 acciones, en donde destaca el colector de Chalco, el cual ha permitido evitar inundaciones en esta temporada de lluvias.

“En el Estado de México, en la zona oriente del Estado de México, tenemos también un gran proyecto, un proyecto integral en 10 municipios. Tan solo en este año, con una inversión de más de 2 mil 400 millones de pesos, trabajamos ya en 143 acciones; podemos destacar, entre ellas el colector de Chalco, que ha permitido evitar inundaciones en esta fuerte temporada de lluvias”.

El subdirector de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento señaló que también se está trabajando en la rehabilitación de pozos en el municipio de Ecatepec para proporcionar agua potable.

“Estamos trabajando también en la rehabilitación de pozos en Ecatepec para proporcionar agua potable. Estamos rehabilitando cárcamos también en Ecatepec y otros municipios. Y desazolvando ríos y drenajes”.

Obras en el Valle de México

En Palacio Nacional, destacó que también avanza el Proyecto de Agua Potable de la Zona Metropolitana del Valle de México, el cual cuenta con una inversión de más de 13 mil 400 millones de pesos para la generación de aproximadamente 8 mil 200 litros por segundo de agua potable para la Ciudad de México, Estado de México y Hidalgo.

Detalló que esta obra hídrica se prevé que esté concluida en el primer trimestre de 2028.

“Otro gran proyecto es el que se realiza en la Zona Metropolitana del Valle de México. Este proyecto beneficia a la Ciudad de México y al Estado de México y a Hidalgo.

“Tan sólo en el rubro de agua potable, porque este proyecto contempla acciones de saneamiento, también de protección contra inundaciones; pero solo en el rubro de agua potable contempla una inversión de más de 13 mil 400 millones de pesos para la generación de aproximadamente 8 mil 200 litros por segundo de agua potable”.

El funcionario de la Conagua indicó que este plan contempla proyectos generales en la presa Guadalupe, la laguna de Zumpango y la rehabilitación de pozos.