Si eres de las personas que le gusta decorar la placa de circulación de tu automóvil con algún porta placas, podrías ser multado por agentes de Tránsito de la SSC.

Y es que el Artículo 45, fracción l, inciso b del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México establece que todas las placas de circulación deben estar bien colocadas, visibles y sin ningún objeto que dificulte su lectura.

¿Qué sí está permitido?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que el Reglamento de Tránsito de la CDMX establece que todo vehículo motorizado debe contar con placas de matrícula frontal y posterior, colocadas en el lugar destinado por el fabricante.

Además, se podrá usar porta placa de cualquier material, "pero asegúrate de que no impida leer los dígitos ni la entidad que expidió la matrícula".

"Siempre la placa y la entidad federativa que expide debe estar visible", precisó la SSC en su cuenta de X.

¿Qué no debes hacer?

No alteres la placa: No uses tintes, películas, adhesivos, luces de neón alrededor o cualquier cosa que cubra o modifique la placa.

No uses protectores no autorizados: Evita cubiertas que reflejen Ia luz, tengan acabados espejo o hagan que la placa se vea borrosa.

También, no coloques objetos, adornos o cualquier cosa que impida ver la placa completa.

"El uso correcto del porta placas no solo te ayuda a evitar multas, sino que también contribuye a la seguridad de todas las personas que usamos las calles. Juntos podemos hacer de la Ciudad de México un lugar más seguro y ordenado", precisaron.

¿Tienes duda sobre el uso correcto de la #Placa de tu #Vehículo para evitar multas?



Conoce estos puntos de lo que está permitido ✅ y lo que no debes hacer ❌, de acuerdo al #ReglamentoDeTránsito de la CDMX, para que no seas infraccionado. 👇🏼



— SSC CDMX (@SSC_CDMX) March 24, 2025









