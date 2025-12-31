¿Cómo será el subsidio a la tenencia y el costo del refrendo en CDMX este 2026? Aquí te explicamos

Más Información
Un nuevo año está por iniciar, por lo que es buen momento para ponernos al corriente con pendientes o cumplir con el pago de impuestos, por ejemplo, el de la de la tenencia vehicular y el refrendo.
En EL UNIVERSAL te explicamos cuáles serán los costos, cambios y particularidades que habrá en 2026 para el pago de estos impuestos en la CDMX.
Todo lo que debes saber
En este 2026, el Gobierno capitalino ampliará el tope para acceder al subsidio en la tenencia para automóviles, por lo que pasará de 250 mil pesos a 638 mil pesos con IVA (valor factura) a partir del 1 de enero.
Este subsidio aplica al cubrir el pago del refrendo vehicular y estará vigente del 1 de enero al 31 de marzo de 2025.
Con con esto, se prevé duplicar la cantidad de autos emplacados en la CDMX, para pasar de 150 mil que se dan de alta en la actualidad a unos 300 mil.
Por otro lado, el costo del refrendo para el año entrante está previsto que sea de 760 pesos, de acuerdo con información de la Secretaría de Administración y Finanzas capitalina.
