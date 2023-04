Los sensores del sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) monitorean las zonas de peligro sísmico, y reconocen sismos en un radio próximo a 90 km y su magnitud.

Lee también: Se detecta sismo en la Ciudad de México; magnitud preliminar de 5.8

Con los datos que envían los sensores a cada ciudad se determina la distancia entre el sismo para decidir la difusión o no de la alerta sísmica.

De acuerdo con el SASMEX la alerta sísmica se activará:

1. Si en los primeros segundos de la detección sísmica al menos 2 estaciones rebasan los niveles de energía preestablecida.

2. Dependiendo la estimación de energía del sismo.

Lee también: Comités estatales de Morena respaldan dirigencia de Mario Delgado y Citlalli Hernández

3. Dependiendo de la magnitud estimada del sismo y la distancia a la ciudad a alertar:

a) Magnitud mayor a 5 que ocurra a no más de 250 km.

b) Magnitud mayor a 6 que ocurra a más de 350 km.

c) Magnitud mayor a 5.5 que ocurra a no más de 350 km. El alertamiento no se activa cuando ocurre lejos de la zona de cobertura de detección del SASMEX, está muy lejos de la ciudad a alertar o cuando las estimaciones de la energía del sismo no rebasan los niveles establecidos.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

rmlgv