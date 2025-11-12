Más Información

UIF bloquea 13 casinos por presunto lavado de dinero; 2 son de Grupo Salinas, que acusa persecución política

Diócesis de Zamora lanza mensaje a cárteles; “Les ordenamos en nombre de Dios, cese inmediato a la violencia”

Javier Duarte tendrá que esperar para salir de prisión; jueza aplaza audiencia

Unión de Productores de Caña se deslinda de protestas y bloqueos; alcanzan nuevo acuerdo de arancel al azúcar importada

Tres de los 19 ataques de EU a presuntas narcolanchas han sido en costas de Acapulco: Washington Post; suman 76 muertos

Detienen a 6 militares involucrados en la muerte de las niñas Leidy y Alexa en Sinaloa; FGR dará seguimiento al caso, dice

“Cada año [es] más difícil, ahora estoy rematando para poder vender”, comentó Francisco León, de 38 años, quien vende calcetines, calentadores y gorros en la calle 20 de Noviembre en el Centro Histórico.

La temporada de frío ha llegado; sin embargo, comerciantes de ropa de invierno explican que no están teniendo la temporada que esperaban, ya que han percibido una baja en las compras en comparación con años anteriores.

María Eugenia Medina, que vende chamarras y suéteres para hombre en la plaza comercial Izazaga, coincide: “Apenas voy empezando y las personas se acercan por las temporadas de frío, aunque la venta se ha visto afectada”.

Según el director de Alerta Temprana de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil capitalina, Guillermo Ayala, la temperatura promedio para la Ciudad este miércoles será de 7 grados, derivado del frente frío número 13.

La jefa de Gobierno Clara Brugada dijo que el sábado se iniciará la entrega de alimentos calientes y cobijas a población vulnerable.

