Comerciantes de la calle de San Benjamín en el pueblo de Santa Úrsula, alcaldía Coyoacán, exigen al Gobierno capitalino plantear otra ruta para el trolebús de la Línea 14, que irá de Ciudad Universitaria a Huipulco, pues aseguran que de pasar por esa calle más de 15 negocios tendrían que cerrar por las dificultades para continuar operando.

Acusan que las entradas y salidas de las viviendas se verían afectadas “terriblemente”.

“Sólo en esta calle hay al menos 15 o 20 negocios, y si llegan a poner el trolebús, que ya dijeron que va a pasar por esta zona, pues obviamente vamos a tener que cerrar porque todo el día es zona de carga y descarga y se va a volver imposible”, dijo José, dueño de una verdulería.

Indicó que el gobierno ya les presentó un plan en el que las unidades del trolebús estarían en el carril contiguo a los negocios, “por lo que no podríamos realizar la carga y descarga, ¿cómo vamos a bajar la fruta cuando van a estar las filas de la gente y los trolebuses haciendo bajada”.

Señaló que normalmente llegan camiones desde la Central de Abasto con hasta 30 toneladas de fruta, y tardan hasta seis horas para su descarga. “Lo que va a pasar es que vamos a cerrar”.

Héctor Pérez, dueño de una tienda, afirmó que de acuerdo con las paradas que ya se les notificó que habría en San Benjamín, donde se ubica su tienda, habría varios negocios afectados porque “estos son los puntos de carga y de descarga”.

Lo que nos estaban diciendo es que nos conviene “porque van a venir más personas y la verdad es que no, porque el trolebús se usa para ir a lugares ya destinados antes, además, de nada nos va a servir que vengan si no vamos a tener mercancía porque no se puede descargar”, dijo.

Decenas de negocios en esta calle, entre verdulerías, pollerías, tiendas, estéticas, entre otros, tienen en su entrada un letrero fosforescente con la leyenda “No al Trolebús”.

La vivienda de don Armando se encuentra con el mismo cartel, pues aseguró que “soy de la tercera edad, ya no puedo ver bien y me va a costar mucho poder atravesarme la calle con los carros y el trolebús pasando. No pedimos que lo quiten totalmente, pero sí de aquí, porque es una buena zona y tranquila”.

Habitantes del pueblo de Santa Úrsula, Huipulco, y colectivos intervinieron por segunda vez el espectacular de una refresquera del bajopuente ubicado a un costado del Estadio Banorte, para exigir al Gobierno capitalino atender sus demandas y no sólo pensar en el Mundial.