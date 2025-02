Comerciantes afectados por el incendio el domingo pasado en la zona de Flores y Hortalizas en la Central de Abasto (Ceda), pidieron a las autoridades que agilicen los resultados de los peritajes, para que inicie el levantamiento de las estructuras dañadas.

En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL se constató que la zona sigue sin trabajos, vallada, y con los comerciantes distribuidos en diferentes sitios.

Algunos de los comerciantes incluso ya no están en la zona, según contaron otros de sus compañeros, y la mayoría está distribuido en otros espacios de la Ceda.

También se observó cómo algunos locatarios colocaron cartulinas señalando dónde se ubicaban temporalmente, mientras que otros comenzaron a arreglar sus espacios.

Una de las afectadas, quien prefirió no dar su nombre, señaló que su local no se vio afectado por el incendio, sin embargo, ha tenido que cerrar porque las autoridades aún no les dicen si hay riesgo en la estructura.

Ella confío en que las autoridades les den la información necesaria para saber si hay daños estructurales, pues se ven perjudicados en sus ventas.

Dijo que para la venta de flores los días fuertes son el 14 de febrero y el 10 de mayo, y tan solo, aseguró, este Día del Amor y la Amistad ya registraron pérdidas al no poder vender sus productos.

“Esperemos que esto no se alargue hasta el 10 de mayo, que es otro día fuerte para nosotros, porque si no, no sabemos qué vamos a hacer”, comentó.

Cuantificar las pérdidas para algunos ha sido una tarea que han evitado, pues buscan levantar lo más rápido sus patrimonios. Otros perdieron hasta 3 millones de pesos, según contó el señor Miguel Ángel Correa, quien perdió su local de artículos decorativos para arreglos florales, el pasado domingo.

“Lo que necesitamos es que ya remuevan los escombros, ya que empiece a entrar el seguro, para que ya empiecen con la proyección de limpieza y reconstrucción del negocio”, dijo el locatario.

Recordó que en el primer incendio que ocurrió en esa zona, las autoridades tardaron un año para que les rehabilitaran, por lo que temen que esto vuelva a ocurrir.

El comerciante de la zona afectada en la Ceda, perdió tres millones de pesos en mercancía que se consumió, pero durante este recorrido se observó cómo estaba habilitando un espacio más pequeño para la venta de sus productos.

“Si necesitamos el apoyo del gobierno, para que aceleren esa situación (rehabilitación)”, expresó.