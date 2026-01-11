Más Información

7 de cada 10 niños deportados de EU viajaban solos

7 de cada 10 niños deportados de EU viajaban solos

Realiza EU 33 devoluciones de menores mexicanos al día

Realiza EU 33 devoluciones de menores mexicanos al día

Sheinbaum afirma que independencia y soberanía de México no son negociables ante amenazas de Trump; "nunca nos subordinamos", responde

Sheinbaum afirma que independencia y soberanía de México no son negociables ante amenazas de Trump; "nunca nos subordinamos", responde

Ir al gym, un propósito que dura sólo 3 meses

Ir al gym, un propósito que dura sólo 3 meses

"Frankenstein", de Del toro, inquieta pronósticos en los Globos de Oro

"Frankenstein", de Del toro, inquieta pronósticos en los Globos de Oro

Por videojuegos y lotería, ajustarán presupuesto 2026

Por videojuegos y lotería, ajustarán presupuesto 2026

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que para este domingo la temperatura máxima en la Ciudad de México será de 17 grados Celsius (°C). Además, se prevé ambiente templado con cielo mayormente nublado y condiciones para lluvias ligeras dispersas, principalmente en zonas sur y poniente.

También soplarán vientos variables de 10 a 25 kilómetros por hora (km/h), con rachas cercanas a 35 km/h.

Para el lunes, cerca de las 06:00 horas se espera que el termómetro marque una temperatura de 5°C, por lo que el amanecer será muy frío.

La imagen de monitoreo del Popocatépetl no reporta emisiones recientes de ceniza volcánica; en caso de emitirse, la pluma se dispersaría hacia el Noreste, sin riesgo de caída de partículas en la Ciudad de México.

Se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana Multi-Riesgo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]