La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que para este domingo la temperatura máxima en la Ciudad de México será de 17 grados Celsius (°C). Además, se prevé ambiente templado con cielo mayormente nublado y condiciones para lluvias ligeras dispersas, principalmente en zonas sur y poniente.

También soplarán vientos variables de 10 a 25 kilómetros por hora (km/h), con rachas cercanas a 35 km/h.

Para el lunes, cerca de las 06:00 horas se espera que el termómetro marque una temperatura de 5°C, por lo que el amanecer será muy frío.

La imagen de monitoreo del Popocatépetl no reporta emisiones recientes de ceniza volcánica; en caso de emitirse, la pluma se dispersaría hacia el Noreste, sin riesgo de caída de partículas en la Ciudad de México.

Se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana Multi-Riesgo.

LL