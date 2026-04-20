La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por pronóstico de lluvias, vientos fuertes y posible caída de granizo para esta tarde y noche en 10 alcaldías.

¿Dónde lloverá este lunes 20 de abril?

Se prevé lluvia de entre 15 y 29 milímetros y posible caída de granizo, entre las 15:30 y 23:00 horas de este lunes en:

Álvaro Obregón Azcapotzalco Coyoacán Cuajimalpa Gustavo A. Madero Iztapalapa Magdalena Contreras Miguel Hidalgo Tlalpan Xochimilco

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Recomendaciones por lluvias en CDMX

Por ello, se recomienda a la población portar paraguas o impermeable y no arrojar grasas o basura en el drenaje. Asimismo, se pide barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; y no verter grasas en el drenaje.

De igual forma, se recomienda evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; y conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.

Además, apartase de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

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