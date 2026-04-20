Más Información

Disparos en Teotihuacán; agresor mata a canadiense y luego se quita la vida

Disparos en Teotihuacán; agresor mata a canadiense y luego se quita la vida

Ataque en Teotihuacán genera reacción internacional; gobiernos activan apoyo a sus ciudadanos

Ataque en Teotihuacán genera reacción internacional; gobiernos activan apoyo a sus ciudadanos

Sheinbaum instruye al Gabinete de Seguridad investigar a fondo detonaciones en Teotihuacán; lamenta hecho

Sheinbaum instruye al Gabinete de Seguridad investigar a fondo detonaciones en Teotihuacán; lamenta hecho

Brugada: 3 personas fueron cesadas por el caso Edith Guadalupe; "no podemos permitir que funcionarios actúen de esa forma"

Brugada: 3 personas fueron cesadas por el caso Edith Guadalupe; "no podemos permitir que funcionarios actúen de esa forma"

Tim Cook deja la dirección de Apple: John Ternus será el nuevo CEO

Tim Cook deja la dirección de Apple: John Ternus será el nuevo CEO

No hay relación con Morena en CDMX, dicen Verde y PT

No hay relación con Morena en CDMX, dicen Verde y PT

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por pronóstico de lluvias, y posible caída de granizo para esta tarde y noche en 10 alcaldías.

¿Dónde lloverá este lunes 20 de abril?

Se prevé lluvia de entre 15 y 29 milímetros y posible caída de granizo, entre las 15:30 y 23:00 horas de este lunes en:

  1. Álvaro Obregón
  2. Azcapotzalco
  3. Coyoacán
  4. Cuajimalpa
  5. Gustavo A. Madero
  6. Iztapalapa
  7. Magdalena Contreras
  8. Miguel Hidalgo
  9. Tlalpan
  10. Xochimilco

Lee también

Recomendaciones por lluvias en CDMX

Por ello, portar paraguas o impermeable y no arrojar grasas o basura en el drenaje. Asimismo, se pide barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; y no verter grasas en el drenaje.

De igual forma, se recomienda evitar transitar por caminos con o inundados; y conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.

Además, apartase de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

Lee también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/rmlgv

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]