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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por pronóstico de lluvias, vientos fuertes y posible caída de granizo para esta tarde y noche en 10 alcaldías.
¿Dónde lloverá este lunes 20 de abril?
Se prevé lluvia de entre 15 y 29 milímetros y posible caída de granizo, entre las 15:30 y 23:00 horas de este lunes en:
- Álvaro Obregón
- Azcapotzalco
- Coyoacán
- Cuajimalpa
- Gustavo A. Madero
- Iztapalapa
- Magdalena Contreras
- Miguel Hidalgo
- Tlalpan
- Xochimilco
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Recomendaciones por lluvias en CDMX
Por ello, se recomienda a la población portar paraguas o impermeable y no arrojar grasas o basura en el drenaje. Asimismo, se pide barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; y no verter grasas en el drenaje.
De igual forma, se recomienda evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; y conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.
Además, apartase de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.
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