La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente cálido, con cielo mayormente despejado, sin lluvias en la Ciudad de México, para este miércoles 18 de marzo.

En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista alcanzará los 23°C por la tarde, mientras que la mínima será de 8°C.

Para este día se esperan vientos del norte de 5 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 40 kilómetros por hora.

La madrugada del jueves 19 de marzo se espera que sea de fría a muy fría en el sur y poniente de la CDMX, por lo que se recomienda a la población estar atenta a los avisos del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.

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