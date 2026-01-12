La Secretaría de Gestiómtn Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé clima templado a cálido, con cielo despejado a medio nublado y sin lluvia después del mediodía de este lunes 12 de enero en la Ciudad de México.

Para este día se esperan vientos del norte de 5 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 35 kilómetros por hora.

En las próximas 24 horas, la temperatura máxima alcanzará los 21°C por la tarde y la mínima será de 6°C para las primeras horas del día.

Lee también Frente frío en México: ¿por qué nos moquea la nariz con las bajas temperaturas?

Se prevé que la madrugada del martes 13 de enero nuevamente sea muy fría y con heladas, por lo que se recomienda a la población estar atenta a los avisos del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.

La calidad del aire está mañana es aceptable para la CDMX, de acuerdo con el Índice de Aire y Salud al corte de las 6:00 horas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL