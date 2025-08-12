La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé para este martes 12 de agosto, ambiente caluroso, cielo medio nublado a nublado y lluvias fuertes acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo en la Ciudad de México.

Se esperan lluvias fuertes en toda la CDMX a partir de las 14:00 de la tarde y hasta las 00:00 de la madrugada.

Además de vientos con rachas fuertes, en el norte y oriente de la ciudad entre las 16:00 de la tarde y las 20:00 de la noche.

Se espera que haya vientos variables de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas que podrían superar los 50 kilómetros por hora.

La temperatura máxima para este día será de 25°C y la mínima de 14°C.

