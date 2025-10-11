Más Información

Diputados de Morena se embolsan 100 mdp de atención ciudadana

Cae en Quintana Roo "El Griego", señalado de ser líder del grupo criminal “Dalen”; contaba con ficha roja de Interpol

Explosión de pipa de Puente de la Concordia, por omisiones de Tomza: fiscalía

Lluvias dejan 31 fallecidos y a Poza Rica bajo el agua

… Y mientras tanto, tormenta “Raymond” deja daños en el Pacífico mexicano

Clausuran funerarias por caso Ayotzinapa

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la informó que, para este sábado, después de mediodía, se prevé ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado y algunas fuertes puntuales, principalmente en el sur de la ciudad. La temperatura máxima será 22 grados Celsius (°C).

Asimismo, se esperan vientos provenientes del Noreste de 10 a 20 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 40 km/h.

Por la noche el termómetro marcará 16°C y, alrededor de las 06:00 de la mañana del domingo, se registrará una temperatura de 13°C, por lo que se espera un amanecer fresco.

El pronóstico de desplazamiento de ceniza del volcán Popocatépetl indicó que, en caso de emisión de ceniza, esta se desplazaría hacia el Suroeste, sin riesgo de caída en la Ciudad de México.

Se recomienda a la población estar atentos a los avisos del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.

