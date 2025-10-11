La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México informó que, para este sábado, después de mediodía, se prevé ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado y algunas lluvias fuertes puntuales, principalmente en el sur de la ciudad. La temperatura máxima será 22 grados Celsius (°C).

Asimismo, se esperan vientos provenientes del Noreste de 10 a 20 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 40 km/h.

Por la noche el termómetro marcará 16°C y, alrededor de las 06:00 de la mañana del domingo, se registrará una temperatura de 13°C, por lo que se espera un amanecer fresco.

Lee también Tormenta Raymond impacta el noroeste; seguirán las lluvias en todo el país

El pronóstico de desplazamiento de ceniza del volcán Popocatépetl indicó que, en caso de emisión de ceniza, esta se desplazaría hacia el Suroeste, sin riesgo de caída en la Ciudad de México.

Se recomienda a la población estar atentos a los avisos del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.

Lee también FOTOS: Lluvias en México dejan 31 muertos, graves inundaciones y diversas afectaciones

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot