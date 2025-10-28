Este martes se espera un ambiente caluroso en la Ciudad de México, acompañado de cielo mayormente despejado y sin condiciones favorables para lluvias, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

Los vientos serán provenientes del Norte y Noreste, con velocidades de 10 a 25 km/h y rachas de hasta 45 km/h, lo que podría generar ligeras variaciones térmicas durante la tarde.

La temperatura actual es de 11°C, pero se prevé que aumente gradualmente hasta alcanzar los 25°C hacia el mediodía, generando un contraste térmico entre las primeras horas y la tarde.

Para este miércoles, se pronostica un amanecer muy frío en las zonas del sur y poniente de la capital, donde las temperaturas podrían descender de forma significativa. Nuevamente, no se esperan lluvias.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos al Sistema de Alerta Temprana de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), así como tomar precauciones ante los cambios bruscos de temperatura.

