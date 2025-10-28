Más Información

Sigue golpe de timón en Semar; investigan a cuatro mandos por al menos tres delitos

Sigue golpe de timón en Semar; investigan a cuatro mandos por al menos tres delitos

La mañanera de Sheinbaum, 28 de octubre, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 28 de octubre, minuto a minuto

Sube de tono choque Sheinbaum-Salinas

Sube de tono choque Sheinbaum-Salinas

El Coloso avanza. El Estadio Banorte ya toma forma

El Coloso avanza. El Estadio Banorte ya toma forma

"Hay demasiadas alertas que son desechadas, descartadas e investigadas", dice Harfuch sobre intento de atentado

"Hay demasiadas alertas que son desechadas, descartadas e investigadas", dice Harfuch sobre intento de atentado

Productores de maíz exigen precio justo; anuncian protestas y rechazan oferta de 6 mil 50 pesos del gobierno

Productores de maíz exigen precio justo; anuncian protestas y rechazan oferta de 6 mil 50 pesos del gobierno

Este martes se espera un ambiente caluroso en la Ciudad de México, acompañado de cielo mayormente despejado y sin condiciones favorables para lluvias, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

Los vientos serán provenientes del Norte y Noreste, con velocidades de 10 a 25 km/h y rachas de hasta 45 km/h, lo que podría generar ligeras variaciones térmicas durante la tarde.

La temperatura actual es de 11°C, pero se prevé que aumente gradualmente hasta alcanzar los 25°C hacia el mediodía, generando un contraste térmico entre las primeras horas y la tarde.

Lee también

Para este miércoles, se pronostica un amanecer muy frío en las zonas del sur y poniente de la capital, donde las temperaturas podrían descender de forma significativa. Nuevamente, no se esperan lluvias.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos al Sistema de Alerta Temprana de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), así como tomar precauciones ante los cambios bruscos de temperatura.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]