Este martes, después del mediodía, se espera en la Ciudad de México un ambiente cálido a caluroso con cielo mayormente despejado, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

Las condiciones para lluvias serán limitadas, aunque podrían presentarse lloviznas ligeras aisladas e intervalos de chubascos en zonas serranas del sur de la capital. Además, se prevé viento del norte con velocidades de entre 10 y 25 kilómetros por hora, y rachas que podrían alcanzar hasta los 45 kilómetros por hora.

La temperatura actual es de 12 grados Celsius y se estima que aumente hasta los 24°C durante el transcurso del día.

La SGIRPC recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos del Sistema de Alerta Temprana, especialmente ante posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

