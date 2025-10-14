Más Información

En dos sexenios secaron gasto para prevenir inundaciones

La mañanera de Sheinbaum, 13 de octubre, sigue la transmisión en vivo

El gobierno de Veracruz no nos alertó, reclaman

Fiscalía CDMX corrige e informa que el abogado David Cohen Sacal sigue con vida; "lamentamos cualquier confusión", dice

Encuesta: Dan visto bueno a primer año de Brugada

Morena y aliados aprueban dictamen de reforma a Ley de Amparo en comisiones de San Lázaro; este martes se vota en el pleno

Este martes, después del mediodía, se espera en la Ciudad de México un ambiente cálido a caluroso con cielo mayormente despejado, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

Las condiciones para lluvias serán limitadas, aunque podrían presentarse lloviznas ligeras aisladas e intervalos de chubascos en zonas serranas del sur de la capital. Además, se prevé viento del norte con velocidades de entre 10 y 25 kilómetros por hora, y rachas que podrían alcanzar hasta los 45 kilómetros por hora.

La temperatura actual es de 12 grados Celsius y se estima que aumente hasta los 24°C durante el transcurso del día.

La SGIRPC recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos del Sistema de Alerta Temprana, especialmente ante posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

