La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente cálido a caluroso, cielo despejado y sin lluvia para este viernes 7 de noviembre en la Ciudad de México.

Habrá vientos de componentes norte de 5 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 35 kilómetros por hora.

Para la madrugada de mañana sábado 8 de noviembre, el ambiente estará de frío a muy frío, principalmente en zonas serranas del sur y poniente de la capital, de acuerdo con el boletín meteorológico.

Este pronóstico de temperaturas bajas se espera entre las 00:00 de la noche y las 8:00 de la mañana del sábado.

La temperatura máxima esperada para las próximas 24 horas será de 25°C y la mínima de 10°C.

Ante este pronóstico, se recomienda a la población estar atentos al Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.

