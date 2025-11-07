Más Información
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente cálido a caluroso, cielo despejado y sin lluvia para este viernes 7 de noviembre en la Ciudad de México.
Habrá vientos de componentes norte de 5 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 35 kilómetros por hora.
Para la madrugada de mañana sábado 8 de noviembre, el ambiente estará de frío a muy frío, principalmente en zonas serranas del sur y poniente de la capital, de acuerdo con el boletín meteorológico.
Este pronóstico de temperaturas bajas se espera entre las 00:00 de la noche y las 8:00 de la mañana del sábado.
La temperatura máxima esperada para las próximas 24 horas será de 25°C y la mínima de 10°C.
Ante este pronóstico, se recomienda a la población estar atentos al Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.
