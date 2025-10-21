La Ciudad de México amaneció con una temperatura de 12 grados Celsius y se espera que el termómetro ascienda hasta los 25°C durante el transcurso del día, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

De acuerdo con el pronóstico, este martes predominará un ambiente caluroso después del mediodía y el cielo se mantendrá parcialmente nublado. Existe una baja probabilidad de lluvia, limitada a precipitaciones ligeras principalmente en la zona sur de la capital.

Los vientos serán de componente Norte y Noreste con velocidades de entre 5 y 25 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar los 45 km/h.

La SGIRPC recomienda consultar los avisos del Sistema de Alerta Temprana ante cualquier cambio en las condiciones meteorológicas y mantenerse atento a las actualizaciones oficiales.

