Más Información
Detienen a Rigoberto “N", extorsionador de limoneros presuntamente vinculado con el asesinato de Bernardo Bravo
Presidenta de Comité Anticorrupción acusa censura tras pedir investigación a Adán Augusto; posts de redes fueron borrados por presión, dice
La Ciudad de México amaneció con una temperatura de 12 grados Celsius y se espera que el termómetro ascienda hasta los 25°C durante el transcurso del día, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).
De acuerdo con el pronóstico, este martes predominará un ambiente caluroso después del mediodía y el cielo se mantendrá parcialmente nublado. Existe una baja probabilidad de lluvia, limitada a precipitaciones ligeras principalmente en la zona sur de la capital.
Los vientos serán de componente Norte y Noreste con velocidades de entre 5 y 25 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar los 45 km/h.
La SGIRPC recomienda consultar los avisos del Sistema de Alerta Temprana ante cualquier cambio en las condiciones meteorológicas y mantenerse atento a las actualizaciones oficiales.
LL
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]