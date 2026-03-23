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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente cálido a caluroso después del mediodía, incremento de nublados, lluvias con intervalos de chubascos, actividad eléctrica y posible caída de granizo para este lunes 23 de marzo en la Ciudad de México.
En las próximas 24 horas se espera que la temperatura máxima alcance los 24°C por la tarde, mientras que la mínima será de 10°C.
Habrá vientos de dirección variable de 10 a 30 kilómetros por hora, con rachas cercanas a los 50 kilómetros por hora.
Se esperan vientos fuertes en el norte, centro y oriente de la CDMX entre las 17:00 horas y las 22:00 horas.
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