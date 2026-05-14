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Para este jueves 14 de mayo de 2026, amanece con ambiente fresco y frío en las zonas serranas del sur de la Ciudad de México.
Después del mediodía, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente de cálido a caluroso, con cielo despejado y condiciones limitadas para lluvias ligeras aisladas, principalmente en el sur de la ciudad.
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En las próximas 24 horas, se prevé una temperatura máxima de 26° Celsius, mientras que la mínima será de 13° Celsius.
Habrá vientos del norte de 5 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 40 kilómetros por hora.
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