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Para este jueves 14 de mayo de 2026, amanece con ambiente fresco y frío en las zonas serranas del sur de la Ciudad de México.

Después del mediodía, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente de cálido a caluroso, con cielo despejado y condiciones limitadas para lluvias ligeras aisladas, principalmente en el sur de la ciudad.

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En las próximas 24 horas, se prevé una temperatura máxima de 26° Celsius, mientras que la mínima será de 13° Celsius.

Habrá vientos del norte de 5 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 40 kilómetros por hora.

LL

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