La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que este jueves predominará el cielo mayormente nublado en la Ciudad de México, con ambiente fresco por la mañana y cálido después del mediodía.

De acuerdo con el pronóstico, la temperatura mínima registrada al amanecer fue de 11 grados Celsius, mientras que la máxima alcanzará los 23 grados. Además, se prevén lluvias ligeras aisladas durante la tarde y vientos de dirección variable entre 5 y 20 kilómetros por hora, con rachas que podrían llegar a los 40 kilómetros por hora.

Lee también Conagua: Se trabaja en programa integral para desazolve de ríos; obras han permitido sortear la temporada de lluvias

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los avisos del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC y tomar precauciones ante posibles precipitaciones y ráfagas de viento.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL