Más Información

"Lo único que salvamos fue un colchón"; familias de Álamo duermen a la orilla de la carretera en espera de ayuda

"Lo único que salvamos fue un colchón"; familias de Álamo duermen a la orilla de la carretera en espera de ayuda

Álvarez-Buylla dio contrato de casi 4.5 mdp a estudio que antes diseñó obra para su casa

Álvarez-Buylla dio contrato de casi 4.5 mdp a estudio que antes diseñó obra para su casa

La mañanera de Sheinbaum, 16 de octubre, sigue la transmisión en vivo

La mañanera de Sheinbaum, 16 de octubre, sigue la transmisión en vivo

Mano derecha de Durazo autorizó permiso para empresa vinculada a Los Chapitos

Mano derecha de Durazo autorizó permiso para empresa vinculada a Los Chapitos

Escoltas del abogado David Cohen rinden su declaración ante el MP; aseguran "no haberse dado cuenta" que era vigilado

Escoltas del abogado David Cohen rinden su declaración ante el MP; aseguran "no haberse dado cuenta" que era vigilado

Tiene Ramírez Bedolla 62% de aprobación en Michoacán

Tiene Ramírez Bedolla 62% de aprobación en Michoacán

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que este jueves predominará el cielo mayormente nublado en la Ciudad de México, con ambiente fresco por la mañana y cálido después del mediodía.

De acuerdo con el pronóstico, la temperatura mínima registrada al amanecer fue de 11 grados Celsius, mientras que la máxima alcanzará los 23 grados. Además, se prevén lluvias ligeras aisladas durante la tarde y vientos de dirección variable entre 5 y 20 kilómetros por hora, con rachas que podrían llegar a los 40 kilómetros por hora.

Lee también

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los avisos del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC y tomar precauciones ante posibles precipitaciones y ráfagas de viento.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses