La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé máximas cálidas; cielo medio nublado con con aumento de nublados por la tarde, lluvias ligeras y chubascos ocasionales con posible actividad eléctrica para este jueves 11 de diciembre en la Ciudad de México.
Se espera viento de dirección variable de 5 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 35 kilómetros por hora, de acuerdo con el boletín meteorológico.
En las próximas 24 horas, se espera una temperatura máxima de 22°C para la tarde y mínima de 12°C en las primeras horas del día.
No se contemplan condiciones para tiempo severo para este jueves.
