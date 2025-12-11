Más Información

Taibo regala 25 mdp en libros a Cuba, Venezuela, Colombia y otros países

Taibo regala 25 mdp en libros a Cuba, Venezuela, Colombia y otros países

La Mañanera de Sheinbaum, 11 de diciembre, minuto a minuto

La Mañanera de Sheinbaum, 11 de diciembre, minuto a minuto

Archivo General Agrario, dos años de ser un elefante guinda echado

Archivo General Agrario, dos años de ser un elefante guinda echado

UIF "exprime" al círculo cercano de "Limones"; bloquea empresas fachada y cuentas de allegados al secretario de la CATEM

UIF "exprime" al círculo cercano de "Limones"; bloquea empresas fachada y cuentas de allegados al secretario de la CATEM

Bad Bunny: México le cae con todo en su Casita

Bad Bunny: México le cae con todo en su Casita

Aplanadora de Morena avala prohibir vapeadores; turna al Ejecutivo para su publicación en el DOF

Aplanadora de Morena avala prohibir vapeadores; turna al Ejecutivo para su publicación en el DOF

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé máximas cálidas; cielo medio nublado con con aumento de nublados por la tarde, lluvias ligeras y chubascos ocasionales con posible actividad eléctrica para este jueves 11 de diciembre en la Ciudad de México.

Se espera viento de dirección variable de 5 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 35 kilómetros por hora, de acuerdo con el boletín meteorológico.

Lee también

En las próximas 24 horas, se espera una temperatura máxima de 22°C para la tarde y mínima de 12°C en las primeras horas del día.

No se contemplan condiciones para tiempo severo para este jueves.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]