Más Información

Dos vehículos y tres motos escoltaron al coche bomba; las horas previas al estallido en Coahuayana

Dos vehículos y tres motos escoltaron al coche bomba; las horas previas al estallido en Coahuayana

La Mañanera del Pueblo, 9 de diciembre, minuto a minuto

La Mañanera del Pueblo, 9 de diciembre, minuto a minuto

FGR de Gertz pagó mil mdp en seguros médicos VIP

FGR de Gertz pagó mil mdp en seguros médicos VIP

César Duarte es trasladado al Altiplano; juez definirá vinculación a proceso por lavado de dinero

César Duarte es trasladado al Altiplano; juez definirá vinculación a proceso por lavado de dinero

Banca del país, entre las más rentables de Latinoamérica

Banca del país, entre las más rentables de Latinoamérica

Inflación supera expectativas en noviembre, repunta 3.8% a tasa anual

Inflación supera expectativas en noviembre, repunta 3.8% a tasa anual

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé un aumento en las temperaturas respecto al día de ayer, por lo que este martes 9 de diciembre se prevé ambiente cálido con cielo nublado en la Ciudad de México.

Se esperan lluvias ligeras e intervalos de chubascos en la mayor parte de la ciudad, con caída de lluvia menor a 10 milímetros.

Además, se prevén vientos variables de 5 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 35 kilómetros por hora, de acuerdo con el boletín meteorológico de la SGIRPC.

Lee también

En las próximas 24 horas, se espera una temperatura máxima de 22°C por la tarde y mínima de 11°C en las primeras horas del día.

Se recomienda a la población estar atenta a los avisos del Sistema de Alerta Temprana de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]