La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé un aumento en las temperaturas respecto al día de ayer, por lo que este martes 9 de diciembre se prevé ambiente cálido con cielo nublado en la Ciudad de México.

Se esperan lluvias ligeras e intervalos de chubascos en la mayor parte de la ciudad, con caída de lluvia menor a 10 milímetros.

Además, se prevén vientos variables de 5 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 35 kilómetros por hora, de acuerdo con el boletín meteorológico de la SGIRPC.

Lee también Tumban palmeras enfermas; llegan nuevos árboles

En las próximas 24 horas, se espera una temperatura máxima de 22°C por la tarde y mínima de 11°C en las primeras horas del día.

Se recomienda a la población estar atenta a los avisos del Sistema de Alerta Temprana de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL