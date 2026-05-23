Ecatepec, Méx.- El gobierno municipal suspendió un salón de fiestas ubicado en la colonia Julia Marín, por realizar una fiesta sin autorización y por vender bebidas alcohólicas a menores de edad.

Al sitio denominado “Aqua Bombis, Aquafiestas infantiles”, llegaron elementos de la policía municipal, con apoyo de la Marina, tras atender un reporte sobre un joven tirado en la banqueta afuera de una casa situada en la Calle 3.

El joven menor de edad fue hallado en estado de ebriedad y cuando los oficiales y personal de la Marina tocaron en el inmueble, detectaron que al interior había más de 100 jóvenes, en su gran mayoría menores de edad, consumiendo bebidas alcohólicas.

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En el interior del salón de fiestas se desarrollaba una fiesta de fin de curso de la escuela preparatoria vocacional 3. Foto: Especial.

Luego de cuestionar al responsable del lugar sobre si contaba con los permisos correspondientes para realizar el evento, no fue presentado documento alguno y le fue informado que estaba incurriendo en un delito, por facilitar a menores de edad, el consumo de alcohol.

“Por los hechos fue detenido Jesús Uriel “N”, de 49 años de edad, y presentado ante el Ministerio Público por obligar, procurar o facilitar a personas menores de edad o sin capacidad para comprender el hecho al consumo de bebidas alcohólicas, narcóticos o sustancias tóxicas”, precisó la autoridad local.

Menores de edad contaron a la policía de Ecatepec que en el interior del salón de fiestas se desarrolló una fiesta de fin de curso de la escuela preparatoria vocacional 3 y los organizadores les cobraron 100 pesos de cover y 20 pesos por cuidar sus mochilas, mientras que el interior el costo de las bebidas alcohólicas como azulitos y palomas fue de 50 pesos.

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Al no contar con los permisos correspondientes, autoridades procedieron a la suspensión del salón de fiestas. Foto: Especial.

Ante la situación fue desplegado un operativo en el que además de policías municipales y elementos de la Marina, también participaron funcionarios de la Unidad de Atención a Víctimas y de la Célula de Búsqueda de Personas, con la finalidad de resguardar a jóvenes que se encontraban en estado inconveniente en vía pública y localizar a sus familiares.

Al establecimiento le colocaron sellos de suspensión de actividades por no contar con licencia de funcionamiento, ni dictamen de protección civil.

“Son omisos en los permisos, no cuentan con dictamen de Protección Civil. Al realizar inspección visual, no tienen medidas mínimas de seguridad, no tienen extintores, y cuentan con una alberca al interior también sin medidas de seguridad”, refirió Miguel Quiñones, jefe de Normatividad de Protección Civil.

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