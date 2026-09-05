En lo que va de la actual administración, las autoridades capitalinas han aplicado 62 suspensiones y clausurado 25 centros de atención a las adicciones por incumplimiento de condiciones para garantizar una atención segura.

De acuerdo con el Segundo Informe de Gobierno de Clara Brugada, se han realizado más de mil 500 visitas a centros de atención a las adicciones ubicados en las 16 alcaldías.

“Como resultado de estos procesos, se han emitido 470 registros y, ante incumplimientos de las condiciones requeridas para una atención segura y digna, se aplicaron 62 suspensiones y 25 clausuras”, detalla.

El documento indica que se reforzó la protección de la población frente a la exposición al humo de tabaco y a las emisiones de productos de vapeo, por lo que durante esta administración se han efectuado 508 visitas de verificación sanitaria y se destruyeron casi 56 mil productos de vapeo en la Ciudad de México.

“De manera complementaria, se emitieron más de 24 mil constancias de capacitación y se otorgaron 272 reconocimientos a instituciones públicas y privadas acreditadas como Espacios 100% Libres de Humo de Tabaco y Emisiones”, precisa el texto.

El informe que entregó este 1 de septiembre el secretario de Gobierno, César Cravioto, al Congreso capitalino, resalta que en esta administración “la salud mental se consolidó como una dimensión esencial del derecho a la salud y al bienestar”.

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Ante ello, se destacan avances como la transformación del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA) en el Instituto para la Atención a la Salud Mental y las Adicciones (Iasama), ocurrido en julio pasado.

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