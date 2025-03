La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que se invitarán 3 millones 50 mil pesos para iluminar las 61 manzanas que conforman Tepito, en la alcaldía Cuauhtémoc; además, adelantó que se impulsará el programa se “Bachetón” y se construirá una “escuela transitoria” para jóvenes de esta zona.

Al encabezar el “Casa por Casa” en la colonia Morelos, la mandataria se comprometió a dejar esta colonia “con tanta iluminación que a lo mejor me van a reclamar que no pueden dormir con tanta luz, pero prefiero eso, a que me hablen de la inseguridad por estar a oscuras”.

“Esta colonia está dividida en tres: Morelos uno, dos y tres y tiene 61 manzanas, es decir, está densamente poblada, porque cada lote ha de tener una cantidad importante de vivienda. Así que, vamos a iluminar estas 61 manzanas, que tendrá un presupuesto solo de iluminación, de Tepito de 3 millones 50 mil pesos, y lo vamos a hacer en coordinación con la alcaldía, vamos a dejar Tepito sumamente iluminado”, dijo.

Hoy regresamos al barrio de Tepito, en la Alcaldía Cuauhtémoc, con el programa Casa por Casa, para atender las demandas, necesidades y problemas de sus habitantes, junto con la alcaldesa @AlessandraRdlv. Vamos a iluminar las 61 manzanas del barrio, con un presupuesto de 3… pic.twitter.com/V7hwk3mxN4 — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) March 13, 2025

Brugada Molina señaló que se ha puesto de acuerdo con la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandro Rojo de la Vega para llevar el programa de Bachetón a las calles de Tepito.

Asimismo, anunció la creación de una escuela transitoria para ofrecer trabajo y educación a jóvenes y sacarlos de los entornos de violencia, la cual podría estar ubicada en la calle de Jesús Carranza no. 125.

“Estos jóvenes que están en riesgo (le pido a la alcaldesa que nos ayude (le pido a todas y todos que se sumen; vamos a echar a andar esta escuela, donde a cada joven le vamos a dar un apoyo de 8 mil 500 pesos, que es el salario mínimo actual, que es parte del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, es un programa federal; y la tarea va a ser, que los jóvenes que están en riesgo, puedan sumarse”, dijo.

