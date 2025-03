La alcaldía Cuauhtémoc hizo un llamado a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Guardia Nacional y a la Secretaría del Bienestar a coordinar esfuerzos para mejorar la seguridad en la Unidad Habitacional de Tlatelolco.

Mediante un comunicado, la demarcación dio a conocer que la edil Alessandra Rojo de la Vega, se reforzó la seguridad a petición de vecinos, con un incremento del 40% en su estado de fuerza a partir de este lunes 10 de marzo.

El fin de semana, en la Unidad Habitacional fue localizado el cuerpo de una mujer dentro de un tambo. Hasta el momento las autoridades siguen el rastro de quién la abandonó en ese sitio.

Por estos hechos, durante dos noches, los vecinos han salido a bloquear Guerrero y Eje 2 Norte para demandar más protección.

Durante la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad, las autoridades dieron a conocer que, tras reunirse con residentes de la Unidad Habitacional Tlatelolco, se acordó fortalecer la comunicación y reforzar acciones en seguridad pública que contempla el programa Blindar Cuauhtémoc.

De la Vega hace llamado a la SEBIEN para atender las demandas de vecinos (11/03/2025). Foto: Especial

Además, se estableció implementar senderos seguros, el rescate de módulos de vigilancia policial que se encuentran en situación de abandono, para lo cual solicitó el apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México; asimismo, los vecinos solicitaron mejorar la iluminación en la zona.

Actualmente, elementos de la Policía Auxiliar adscritos a la Alcaldía Cuauhtémoc implementan dispositivos en cinco instituciones de educación básica en Tlatelolco, una acción ejecutada desde el pasado mes de enero.

Piden atención para personas en situación prioritaria

De la Vega hizo también un llamado público a los representantes de la Secretaría del Bienestar e Igualdad Social (SEBIEN), para atender las diferentes demandas de vecinas y vecinos, especialmente las relacionadas con personas en situación prioritaria.

“Nosotros podemos sensibilizarlos, pero no tenemos refugios, no tenemos forma de reubicarlos y, si no asisten, no podemos avanzar en ese tema. Si se ha hecho un llamado varias veces a que estén pendientes, entonces es momento de hacer un llamado público, por petición de las vecinas y vecinos. Nosotras estamos de la mano con todos los tres órdenes del gobierno”, dijo.

