El secretario de Obras y Servicios, (Sobse), Raúl Basulto, informó que esta semana se publicará la convocatoria para que ciudadanos presenten de septiembre a diciembre, propuestas de proyectos y lugares donde serán construidas las próximas Unidades de Transformación y Organización Para la Inclusión y la Armonía Social (Utopías).

En entrevista con EL UNIVERSAL, indicó que los participantes, podrán presentar las propuestas de “predios, imágenes, conceptos, ideas. Todo lo que la gente quiera aportar”, para el desarrollo de las Utopías.

Agregó que el objetivo es escuchar a la población para el desarrollo de los proyectos, “para que nos facilite la idea de poder desarrollarlas en zonas donde consideramos que se necesitan, pero que también la gente las abrace, las acompañe y permita que desarrollemos nuestra meta de las 100 Utopías”.

Raúl Basulto recordó que este mes se llevarán a cabo las consultas para los proyectos de las alcaldías Xochimilco y Álvaro Obregón.

“El 14 de septiembre se llevarán a cabo las votaciones para que la gente decida si desea que se haga una Utopía en Álvaro Obregón y en Xochimilco. Así que a partir de los resultados de las consultas que se lleven a cabo se determinará el proceso de licitación”, puntualizó.

Las propuestas del Gobierno capitalino son construirlas en el Parque Águilas Japón y en el Deportivo Xochimilco, respectivamente. En ambos casos ha habido manifestaciones de rechazo vecinal a los proyectos.

La Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) dio a conocer que son ya nueve, de las primeras 16 Utopías, las que están en proceso de construcción.

Se ubican en San Miguel Topilejo, en la alcaldía Tlalpan; Deportivo Magdalena Mixhuca, Iztacalco; Cetram Iztapalapa, alcaldía Iztapalapa; Deportivo Ceylán, en Azcapotzalco; Deportivo Hermanos Galeana, en Gustavo A. Madero.

Así como en el Deportivo Eduardo Molina, alcaldía Venustiano Carranza; Oyamel, en Magdalena Contreras; El Triángulo, en Tláhuac y El Parián, en Coyoacán.

Próximas licitaciones

El titular de la Sobse adelantó que en los próximos días también se publicarán los concursos para la construcción de las Utopías que estarán en las alcaldías Cuauhtémoc y Benito Juárez.

“Cada Utopía será única, pues será construida con identidad local y pensada para convertirse en un punto de referencia para la cultura, el deporte, la salud, el arte y la convivencia pacífica”, agregó el funcionario.