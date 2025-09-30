Cinco hombres roban Sanborns en la alcaldía Benito Juárez

Cinco hombres armados con un objeto punzocortante perpetraron un robo en la tienda Sanborns ubicada sobre avenida de los Insurgentes, en la colonia Del Valle Centro, alcaldía Benito Juárez, durante la tarde de este martes. Los sujetos amenazaron a trabajadores y sustrajeron diversas piezas de joyería, relojes y lentes.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los responsables escaparon a bordo de dos motocicletas, que más tarde abandonaron en la calle Pitágoras, donde continuaron la huida a pie para evitar ser detenidos.

Personal de la #SSC tomó conocimiento del robo de diversas piezas de lentes, joyería y relojes, en una tienda departamental localizada en la avenida De los Insurgentes, en la colonia #DelValle Centro, en la @BJAlcaldia.



Las autoridades implementaron un cerco virtual con apoyo de las cámaras de videovigilancia de la zona para rastrear a los asaltantes. Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas por estos hechos.

El gerente de la tienda fue orientado para presentar la denuncia formal ante el Ministerio Público, mientras que la SSC informó que continúa con la revisión de cámaras y labores de investigación para dar con los responsables.

