Inicia cierre de gobierno en EU; el primero en siete años

Cinco hombres roban Sanborns en la alcaldía Benito Juárez

Alcaldía Iztapalapa cierra Puente de la Concordia por grieta de más de 6 metros; Secretaría del Agua reporta hundimiento

Gobierno de Campeche expropia cuatro predios vinculados a familiares de "Alito" Moreno; suman 70 mil metros cuadrados

Investigación de huachicol fiscal no ha terminado: Rosa Icela; “bastantes serán procesados”, promete

Muere médica cubana del IMSS-Bienestar mientras laboraba en hospital de Veracruz; embajada de Cuba lamenta fallecimiento

Cinco con un objeto punzocortante perpetraron un robo en la tienda Sanborns ubicada sobre avenida de los Insurgentes, en la colonia Del Valle Centro, , durante la tarde de este martes. Los sujetos amenazaron a trabajadores y sustrajeron diversas piezas de joyería, relojes y lentes.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (), los responsables escaparon a bordo de dos motocicletas, que más tarde abandonaron en la calle Pitágoras, donde continuaron la huida a pie para evitar ser detenidos.

Las autoridades implementaron un cerco virtual con apoyo de las cámaras de videovigilancia de la zona para rastrear a los asaltantes. Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas por estos hechos.

El gerente de la tienda fue orientado para presentar la denuncia formal ante el Ministerio Público, mientras que la SSC informó que continúa con la revisión de cámaras y labores de investigación para dar con los responsables.

