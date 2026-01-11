Debido al cierre de seis estaciones de la Línea B del Metro, desde San Lázaro hasta Bosque de Aragón, durante este fin de semana por trabajos de mantenimiento, se registran filas de hasta 150 personas en las inmediaciones de la estación Villa de Aragón para abordar las unidades de apoyo de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).

A las afueras del Tecnológico Nacional de México, alrededor de cinco de estas unidades habilitadas de manera gratuita se forman en fila para transportar a los usuarios desde Villa de Aragón hasta Morelos, en algunos casos, hasta donde se reanudan las operaciones del Metro.

Según constató este diario, el tiempo promedio en este trayecto a las 11:30 horas es de 25 minutos, que es el doble de lo que tarda el STC.

Cierre de estaciones de la Línea B; largas filas y apoyo con RTP en Villa de Aragón. Foto: Hugo Salvador

"Sigan avanzando, una sola fila por favor. No se detengan", gritan los Policías del Metro a las personas que bajan las escaleras de Villa de Aragón.

Este viernes, el director General del STC Metro, Adrián Rubalcava, informó en X que, debido a trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo y mejoramiento del tramo elevado de la Línea B, este sábado y domingo permanecerían cerradas las estaciones San Lázaro, Flores Magón, Romero Rubio, Oceanía, Deportivo Oceanía y Bosque de Aragón.

Por lo que opera en dos tramos, de Buenavista a Morelos; y de Ciudad Azteca a Villa de Aragón.

Aunque tienen que esperar alrededor de cinco minutos para abordar las unidades de RTP, los usuarios agradecieron que el mantenimiento se realice en fin de semana, y aseguraron que es un beneficio para todos.

"Es preferible, sobre todo sábado y domingo, que no hay tanta gente por el trabajo, que se haga el mantenimiento y no estemos expuestos a un accidente que pueda pasar, yo digo que está muy bien que lo hagan así. Es beneficioso para todos", dijo Demetrio Muñoz mientras abordaba el RTP.

A su vez, Jafté, quien se dirigía al Centro Histórico, celebró que, aunque estima que su trayecto demore 20 minutos más de lo previsto, se realice el mantenimiento correspondiente en el Metro capitalino.

"El punto bueno es que se esté dando mantenimiento y evitar una problemática cuando haya un poco más de gente", mencionó.

Al interior de los RTP, la gente va apretada pero al señalar que es fin de semana dicen que "vamos relajados y tranquilos".

