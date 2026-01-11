Las primeras tres de 16 Utopías que construye el Gobierno de la Ciudad de México serán abiertas entre enero y febrero de 2026 y están ubicadas en las alcaldías Iztacalco, Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero, adelantó el secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el funcionario capitalino expuso que las Utopías situadas en el Deportivo Magdalena Mixiuhca, en Iztacalco; Hermanos Galeana, en Gustavo A. Madero, y Eduardo Molina, en Venustiano Carranza, son las que llevan mayor avance de las 16 que están proyectadas, y al inicio de este año comenzarán con su equipamiento, lo que permitirá su pronta apertura al público.

La Utopía Hermanos Galeana, en la GAM, albergará el proyecto Aventura Galáctica y una Casa de las 3R (revalorar, reducir y redistribuir). Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

“La inauguración será el próximo año [2026]. ¿Por qué? Porque después de la obra viene el proceso de equipamiento. Ya estamos platicando con las secretarías que son responsables de llevar a cabo el equipamiento y sobre todo, porque se va a comprar con recursos de 2026 para equipar todos los espacios”.

El secretario reiteró que “en el transcurso del mes de enero, a más tardar febrero, ya tienen que tener todo el equipamiento. Eso nos va a permitir que entre enero y febrero podamos estar abriendo mínimo tres Utopías para que ya la población pueda usarlas”.

También dijo que la cuarta Utopía que presenta un avance significativo es la ubicada en el Deportivo Ceylán, en Azcapotzalco.

El año 2025 cerró con 14 Utopías en construcción en las alcaldías Gustavo A. Madero, Tláhuac, Milpa Alta, Benito Juárez, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo, Tlalpan, Iztacalco, Azcapotzalco, Coyoacán, Iztapalapa y Magdalena Contreras.

En un recorrido por el deportivo Hermanos Galeana se pudo constatar el avance de obra. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Durante un recorrido que realizó este diario, se observó la presencia de trabajadores y de construcciones marcadas con bardas que demuestran los inmuebles de dichas Utopías.

Proyectos pendientes

El titular de la Sobse informó que falta por iniciar la construcción de las Utopías en las alcaldías Cuajimalpa y Xochimilco.

Refirió que, derivado del amparo promovido por los habitantes del pueblo que impide iniciar construcción en la Utopía Cuajimalpa donde se desarrolló la consulta, el Gobierno capitalino evalúa la edificación de este proyecto en otro lugar.

“Estamos en medio de un amparo. Sin embargo, estamos buscando desarrollar otra Utopía fuera del pueblo donde se llevó a cabo la primera consulta, lo que nos va a permitir poder arrancar la primera Utopía en Cuajimalpa en otra zona, en otro poblado, que no esté relacionado con la primera que empezamos a detonar. No sería este año [2025]”, precisó Raúl Basulto.

La Utopía Eduardo Molina, en Venustiano Carranza contará con alberca y grandes inflables para el disfrute de niñas y niños. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

También indicó que ya se tiene un nuevo predio donde se construirá la Utopía Xochimilco, tras el rechazo de la edificación de este espacio en el deportivo de la demarcación, al sur de la ciudad.

¿Qué tendrán?

La Utopía que también es conocida como de las Niñas y los Niños, ubicada en la Ciudad Deportiva de La Magdalena Mixiuhca, alcaldía Iztacalco, tendrá más 120 mil metros cuadrados, lo que la convierte en la segunda Utopía más grande que se construye en la ciudad. Este espacio contará con un taller de robótica, una biblioteca, ludoteca, talleres educativos, laboratorios adicionales, un salón de proyección de 360 grados, espacios de exploración y una gran pantalla de LED donde se proyectarán películas y documentales destinados para niñas y niños, además de una granja didáctica urbana, un vivero, un invernadero, un arboretum, un jardín sensorial y un proyecto que va a fortalecer el ciclo hidrológico de la Ciudad de México.

Mientras que la Utopía Hermanos Galeana, en el deportivo del mismo nombre, albergará el proyecto Aventura Galáctica. Además, estará equipada con el esquema del Sistema Público de Cuidados, el cual incluye una Casa de las 3R (revalorar, reducir y redistribuir la tarea de los cuidados), conformada por un centro de cuidado infantil, casa de día para adultos mayores, centro de rehabilitación para personas con discapacidad, lavandería, comedor comunitario y alberca.

En el caso de la Utopía Eduardo Molina, en la alcaldía Venustiano Carranza, contará con las siguientes amenidades: equipo del esquema del Sistema Público de Cuidados, centro de cuidado infantil, casa de día para adultos mayores, centro de rehabilitación para personas con discapacidad, lavandería, comedor comunitario, alberca y grandes inflables para que niñas y niños brinquen y jueguen.

La Utopía Eduardo Molina, contará con todo el esquema de Sistema Público de Cuidados. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL