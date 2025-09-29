Cuautitlán, Méx.— El Puente Madero, uno de los accesos principales de este municipio, fue cerrado de manera parcial luego de que el gobierno local determinó restringir el paso al transporte de carga pesada debido a las fallas estructurales que presenta.

La edil Juana Carrillo dio a conocer que la decisión se tomó tras una inspección de Protección Civil, la cual concluyó que la estructura requiere una revisión técnica exhaustiva debido a las afectaciones acumuladas con el paso de los años y al elevado tránsito vehicular que soporta.

El carril lateral del puente permanecerá abierto en contraflujo, exclusivamente para automóviles particulares y transporte ligero; las unidades pesadas deberán utilizar vías alternas hasta nuevo aviso.

Las autoridades municipales buscan establecer un plan de rehabilitación con material resistente como concreto hidráulico para evitar algún tipo de desplazamiento de esta vía.

Por el puente y sus inmediaciones circulan más de 50 mil autos al día y unas 57 mil unidades de carga.