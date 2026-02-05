El paso a desnivel vehicular de Calzada de Tlalpan en el cruce con Tasqueña y por donde atraviesa la ciclovía La Gran Tenochtitlan presenta filtraciones de agua y baches.

En un recorrido realizado ayer por EL UNIVERSAL, se constató que en uno de los muros existen filtraciones de agua que provocan encharcamientos en el carril para ciclistas.

Incluso, un pequeño chorro de agua cae de un costado a la ciclovía. También se observó que en uno de los puntos del bajopuente hay baches en el paso de los ciclistas, inclusive la pintura del balizado color verde se ha desvanecido y algunos automovilistas invaden el carril exclusivo.

No se apreciaron trabajos de ningún tipo en el bajopuente donde se adecuó la ciclovía.

El secretario de Obras y Servicios capitalino, Raúl Basulto, informó durante la conferencia del martes de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, que se realizarán obras en el desnivel para detener el problema del agua.

“En el bajopuente de Tasqueña tenemos un problema de acumulación de agua, que estamos identificando si es producto de una posible fuga de agua o de una descarga que estamos identificando. Entonces, eso implica que en ese punto va a haber una obra hidráulica que estamos desarrollando”, aseguró el funcionario en esa ocasión.

Los trabajos se realizarán en coordinación con la Secretaría de Gestión Integral del Agua, como el desazolve a lo largo de 34 kilómetros de la Calzada de Tlalpan.

Basulto aseguró que se lleva un avance en las obras de más de 90%, con lo que en un plazo máximo de tres semanas se concluirá la vía ciclista.