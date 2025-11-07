Más Información

Una persona resultó lesionada luego de que una que circulaba en sentido contrario sobre Eje Central Lázaro Cárdenas chocó de frente contra una camioneta en la colonia Doctores, .

El percance ocurrió a la altura de la , donde de acuerdo con los primeros reportes, el conductor de la pipa invadió el carril contrario e impactó de lleno al vehículo particular.

Paramédicos acudieron al sitio para atender a una persona lesionada, quien no requirió traslado hospitalario. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaron el abanderamiento y agilizaron la circulación en la zona, mientras se retiraban las unidades involucradas.

Las autoridades investigan las causas del incidente para deslindar responsabilidades.

