Una persona resultó lesionada luego de que una pipa de agua que circulaba en sentido contrario sobre Eje Central Lázaro Cárdenas chocó de frente contra una camioneta en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

El percance ocurrió a la altura de la calle Doctor Martínez del Río, donde de acuerdo con los primeros reportes, el conductor de la pipa invadió el carril contrario e impactó de lleno al vehículo particular.

Paramédicos acudieron al sitio para atender a una persona lesionada, quien no requirió traslado hospitalario. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaron el abanderamiento y agilizaron la circulación en la zona, mientras se retiraban las unidades involucradas.

Las autoridades investigan las causas del incidente para deslindar responsabilidades.

dmrr/cr