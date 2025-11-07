La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) reportó que de octubre de 2024 a junio de 2025, de las 136 mil 401 vacantes disponibles en la capital, se colocaron 16 mil 600 personas, a través de los distintos mecanismos tanto federales como locales, como lo es la agencia Tecpantli Icpac, inaugurada en enero pasado.

Mientras que más de 2 mil 542 personas pertenecientes a grupos prioritarios fueron colocadas en un empleo a través del programa Abriendo Espacios.

De acuerdo con el informe de actividades que presentará la titular Inés González Nicolás ante el Congreso de la CDMX este viernes, Cuauhtémoc fue la alcaldía donde más personas se colocaron en algún empleo formal, con 2 mil 49; seguida de Azcapotzalco, con mil 890; Iztapalapa, con mil 700; y Magdalena Contreras, con mil 583.

Del total de personas colocadas en un empleo, 8 mil 779 fueron hombres y 7 mil 430, mujeres.

La STyFE explicó que estos resultados se consiguieron a través de 58 ferias de empleo, la bolsa de trabajo, la agencia de empleo Tecpantli Icpac y “demás servicios en la efectiva inserción laboral de la población”.

“Cabe resaltar que Tecpantli Icpac ha adoptado un enfoque incluyente, pues cuenta con una oficina especializada para la atención de mujeres, dedicada a facilitar su incorporación plena al mercado laboral formal”, indicó la dependencia.

Agregó que a través de la estrategia Abriendo Espacios, se atendieron a más de 12 mil adultos mayores, de los cuales más de 2 mil fueron colocados “en puestos formales adecuados”.