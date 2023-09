La sesión del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) en la que se aprobaron los topes de gasto de precampañas de las próximas elecciones, se vio marcada por el enfrentamiento entre los representantes de Morena y los partidos de la alianza PRI-PAN-PRD.

El representante de Morena, Eduardo Santillán, mencionó que en sus estatutos está permitido la propuesta de un defensor de la Transformación, además de que Clara Brugada y Omar García Harfuch ya renunciaron a sus cargos públicos.

“Hacemos un llamado para invitar o exigir a Santiago Taboada, Lía Limón, Kenia López Rabadán, quienes han manifestado su interés por la Jefatura Gobierno, renuncien a su cargo. Mejor Sandra Cuevas tuvo más congruencia y ya solicitó una licencia a su cargo”, sostuvo el representante del guinda.

“Entendemos la preocupación que puede haber en Acción Nacional y el PRD, pues que están en este momento en una gran problemática, porque ellos sí no saben cómo van a destrabar la conformación de este extraño frente, y cómo van a establecer mecanismos de selección de su candidato”, refirió Eduardo Santillán.

Mientras que el representante del PAN, Andrés Sánchez, respondió: “Lo que nos diferencia a nosotros, a los que aspiran a competir el próximo año por Morena, es que todavía no es tiempo, ¿por qué todavía no renuncian los alcaldes del PAN, PRI o PRD, sencillamente porque todavía no arrancan las precampañas. Aquí, a diferencia de Morena, no se toma la decisión con un bastón de mando. Si hablamos de gastos indebidos, por dónde empezamos, con los perritos detectores en eventos de Harfuch, o el uso de decenas de patrullas afuera del hotel donde se destapó?”, reviró.

Agregó que en los últimos días se han ignorado los tiempos de precampaña. “Se han intensificado las bardas que dicen ‘La ruta es Clara’, ‘El bueno es Harfuch’ y espectaculares en vías principales. El tope de precampaña es de 6 millones de pesos, y me parece que utilizando únicamente los espectaculares, respecto al cálculo que hace el INE, pues Clara Brugada ya superó el monto de precampaña”, sostuvo Sánchez.

El representante del PRD, Arturo Rosas Ortega, señaló que es importante mantenerse al margen de la norma y respetar plazos.

En tanto, el representante de Movimiento Ciudadano en la capital, Armando Levy, dijo que los partidos políticos saben cuándo inician los tiempos de precampaña y estos no pueden ser antes de lo que dicta la ley ni depende de si se renuncia a un cargo o no.

“Parece que se quieren justificar en decir: voy a hacer campaña por qué sí renuncié y tú no. Evidentemente son gente que carece de los valores y de honorabilidad”.

Aprueban gasto

El periodo de precampañas para la elección de Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México abarca del 5 de noviembre de 2023 al 3 de enero de 2024, mientras que el periodo correspondiente a los cargos de alcaldías y diputaciones locales, del 25 de noviembre 2023 al 3 de enero de 2024.

El Instituto Electoral de la Ciudad de México estableció un monto de 6 millones 51 mil 900.96 pesos como tope de gastos de precampaña para la Jefatura de Gobierno, en tanto, para la elección de alcaldías y diputaciones locales son variables, dependiendo de la extensión territorial y número de electores de cada demarcación y distrito electoral.

De esa manera; por ejemplo, el tope de gastos para el caso de las precampañas en Milpa Alta será de 139 mil 401.87 pesos, y para Iztapalapa, dicho límite será de un millón 883 mil 893.71 pesos; mientras que para las precampañas de la elección de Diputaciones Locales, los montos van de los 252 mil 164.89 pesos a los 363 mil 907.55 pesos.