El Sistema de Monitoreo Atmosférico Del Valle de México reportó la mañana de este domingo 24 de diciembre que hay mala calidad del aire, por lo que el "riesgo a la salud es ALTO en los municipios de Coacalco, Cuautitlán Izcalli y Tlalnepantla".

En el resto De la Zona Metropolitana del Valle de México es "Aceptable a Buena".

Se recomendó en los municipios mencionados evitar la actividad al aire libre y los cambios bruscos de temperatura.

09:00 horas, el #ÍndiceAIREYSALUD reporta, en #Coacalco #Cuautitlán_Izcalli y #Tlalnepantla la #CalidadDelAire es MALA el riesgo a la salud es ALTO. En el resto de la #ZMVM es de ACEPTABLE a BUENA, el riesgo es MODERADO a BAJO. #SIMAT_CDMX — Calidad del Aire (@Aire_CDMX) December 24, 2023

Llaman a no quemar pirotecnia ni encender fogatas esta Navidad

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) exhortó a la ciudadanía a no quemar pirotecnia ni encender fogatas durante esta Navidad, a fin de no contaminar y mantener buenas condiciones en la calidad del aire.

Recordó que entre los meses de diciembre a febrero, los contaminantes, en especial las partículas PM10 y PM2.5, incrementan su concentración debido a las bajas temperaturas y la presencia de un mayor número de inversiones térmicas que favorecen el estancamiento y evitan la dispersión de partículas.

A esto se suman las emisiones de partículas, que se generan por la quema de pirotecnia, las fogatas con leña o llantas, realizada en los festejos de la Navidad, lo que ocasiona el deterioro de la calidad del aire e incluso, que pueda decretarse contingencia ambiental.

