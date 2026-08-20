La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente caluroso con cielo medio nublado y aumento de nublados por la tarde para este jueves 20 de agosto en la Ciudad de México.

Por la tarde se esperan lluvias fuertes puntuales e intervalos de chubascos acompañados de actividad eléctrica y posible caída de granizo en la mayor parte de la ciudad, particularmente entre las 16:00 y las 19:00 horas.

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El viento será del norte de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 45 kilómetros por hora.

La temperatura máxima para las próximas 24 horas alcanzará los 25° Celsius, mientras que la mínima será de 14° Celsius.

LL