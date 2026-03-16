Con la participación de 9 mil 500 personas que se reunieron en la plancha del Zócalo, este domingo la Ciudad de México obtuvo un nuevo Récord Guinness, ahora por la Clase de Futbol Más Grande del Mundo, que tuvo lugar a 86 días de la Copa Mundial.

El reto arrancó a las 10:05 horas, con una serie de ejercicios que los miles de participantes, quienes fueron divididos en tres grupos para formar la Bandera de México con playeras de color rojo, blanco y verde, realizaron sin dejar de moverse durante los 35 minutos que duró la clase. Con la participación de ayer, se superó la cifra que se tenía registrada anteriormente de este récord, que era de mil 38 personas en Seattle, Estados Unidos.

Tras el veredicto de los representantes de Récord Guinness, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que con esta actividad la Ciudad de México envía al mundo el mensaje de que el futbol es un lenguaje de paz y unión que no necesita traducción; además, hizo un llamado contra la guerra.

“Con este récord, la Ciudad manda un mensaje al mundo: El deporte, el futbol, es el lenguaje universal, un idioma de paz que no necesita traducción; un lenguaje que une a los pueblos como nos unió el día de hoy aquí; así que hoy desde esta Clase de Futbol Más Grande del Mundo gritamos alto y claro: no a la guerra, sí a la paz”, expresó.

Ante los participantes, la mandataria capitalina recibió el certificado de manos de representantes de Récord Guinness, con el que se avala el logro de los miles de capitalinos que participaron este domingo.

Ante los participantes, la jefa de Gobierno recibió el certificado de manos de representantes de Récord Guinness, con el que se avala el logro de este domingo. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

“Una vez más, la Ciudad de México es la más deportiva, hoy rompimos este gran Récord Guinness y nos reunimos más de 9 mil personas en este lugar; demostramos que cuando la Ciudad se une, somos capaces de lograr lo extraordinario. Cuando la Ciudad participa, somos capaces de lograr lo imposible”, afirmó.

Brugada Molina adelantó que se enviará una copia del certificado a cada uno de los 9 mil 500 participantes en la clase masiva de futbol, como constancia de que fueron parte de este evento. Además, a cada uno de los habitantes que formaron parte de la clase se les obsequió un balón de futbol de color rosa.

La jefa de Gobierno también hizo un llamado a “meter un gol” al odio, la desigualdad, la indiferencia y pidió que “ruede el balón por la paz y los derechos”, así como por la justicia.

En la clase también estuvieron presentes el titular de la Comisión de Cultura Física y Deporte (Conade), Romel Pacheco, así como futbolistas y seleccionadas nacionales, entre los que destacó la presencia de Paul Aguilar, Braulio Luna, Óscar el Conejo Pérez, Adrián Chávez, Miguel España y Francisco Kikín Fonseca, entre otros.