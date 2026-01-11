El secretario de Obras y Servicios (Sobse) de la Ciudad de México, Raúl Basulto, aseguró que para este 2026 iniciará la construcción de las Unidades de Transformación y Organización para la Inclusión y la Armonía Social (Utopías) correspondientes a las alcaldías Xochimilco y Cuajimalpa, las únicas dos que no arrancaron en 2025.

Recordó que el Gobierno de la Ciudad de México cerró el año pasado con la construcción de 14 de las 16 Utopías contempladas, debido a que el proyecto de Xochimilco fue votado en su mayoría en contra en la Consulta Pública que se realizó; mientras que la de Cuajimalpa atraviesa por un proceso legal.

"Para este año inician ambas Utopías, la de Xochimilco y la de Cuajimalpa. Cerramos el año con 14, sin estas dos, pero para este año tienen que iniciar", dijo el funcionario.

Raúl Basulto aseguró que, para el caso de Xochimilco, donde en septiembre pasado se votó 77% en contra para su edificación en el Deportivo Xochimilco, se continúan analizando tres predios, como publicó EL UNIVERSAL en octubre.

Señaló que en dos de ellos se realizaría otra Consulta Pública y en el otro no sería necesario.

"No necesariamente en todas las colonias de Xochimilco se tienen que hacer consultas, o sea, ahí se hizo porque estábamos hablando de un pueblo originario, pero en colonias donde no son pueblos originarios, no necesariamente le aplica la consulta. Pero en este sentido vamos avanzando todavía, pronto informaremos", precisó.

Mientras que la de Cuajimalpa, que está suspendida por un amparo otorgado por un juez en octubre pasado, continúa en proceso de litigio por la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, sin embargo, no descartó que sea construida en el centro del pueblo.

"La primera de Cuajimalpa ya no se va a hacer ahí por el amparo, pero quizás se pueda hacer si el amparo no continúa y el Gobierno de la Ciudad tiene el fallo a favor", señaló.

EL UNIVERSAL publicó hoy que las primeras tres de 16 Utopías que construye el Gobierno de la Ciudad de México serán abiertas entre este enero y febrero de 2026.

Se trata de las que están ubicadas en las alcaldías Iztacalco, Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero, según el titular de la Sobse.

Expuso que las Utopías situadas en el Deportivo Magdalena Mixiuhca, en Iztacalco; Hermanos Galeana, en Gustavo A. Madero, y Eduardo Molina, en Venustiano Carranza, son las que llevan mayor avance de las 16 que están proyectadas, y al inicio de este año comenzarán con su equipamiento, lo que permitirá su pronta apertura al público.

