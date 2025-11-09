Más Información

A poco más de medio año de que la llegue a la capital, el Gobierno capitalino ya puso rostro a la mascota oficial de la Ciudad de México, pero le falta un nombre.

Por ello, abrió la votación para elegir uno de los cinco nombres finalistas para esta mascota que es un ajolote color rosa, con un penacho de colores azul, verde y amarillo; así como un uniforme rojo en la camiseta y verde en el short.

¿Cuáles son los cinco nombres finalistas?

El Instituto del Deporte de la Ciudad de México publicó en X que todo el público puede votar a través de esta red social, comentando por cualquiera de los cinco siguientes nombres, y el más comentado será el ganador:

  • Ajolín
  • Tenochito
  • Chilangolín
  • Ajogol
  • Pochtli

Los interesados pueden votar en el siguiente enlace:

