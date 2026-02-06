Una jueza de control determinó que es legal que la Ministerio Público que lleva el caso por la muerte de los dos fotógrafos en el Festival Axe Ceremonia, haya realizado entrevistas a trabajadores de Ocesa y Seguridad Privada Lobo sin la presencia de los representantes legales de la familia de la Berenice Giles Rivera, una de las víctimas, aseguró el abogado Fabián Victoria.

"Esta audiencia básicamente consistió en que nosotros vinimos a hacerle del conocimiento a la jueza de control que la Ministerio Público ha estado realizando las entrevistas de los empleados de empresas Ocesa y Lobo sin que esta asesoría legal pueda estar presente para formular preguntas", aseguró el defensor de la familia Giles Rivera.

Tras la audiencia realizada este viernes en los juzgados de la colonia Doctores, en la que estuvieron presentes las familias de los dos fotógrafos y sus representantes legales, Victoria señaló que previamente se les había autorizado asistir a las entrevistas realizadas a empleados de las empresas mencionadas.

Berenice y Miguel Ángel fallecieron tras el colapso de estructura no contemplada en el AXE Festival Ceremonia 2025. Fotos Especiales

"Ya había sido autorizada por la propio Ministerio Público, de manera que no puede haber acciones contradictorias, primero nos autoriza estar presentes y después comienza a realizar entrevistas a empleados de Ocesa y Lobo en lo oscurito, sin nuestra presencia", aseguró el abogado.

Por su parte, uno de los representantes legales de la familia del fotógrafo Miguel Ángel Rojas, Edwin Alan Piñón, dijo que presentarán una solicitud para revocar la determinación que impide la celebración de la audiencia inicial por la muerte de los dos reporteros gráficos en el Festival Axe Ceremonia.

