Cuautitlán Izcalli, Méx.— Bruno “N” fue detenido por agentes de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) por el delito de homicidio calificado, el cual habría cometido en contra de su mamá.

De acuerdo con las investigaciones de la fiscalía mexiquense, el hombre presuntamente utilizó un objeto punzocortante para quitarle la vida a la mujer de 65 años, en el pueblo de San Francisco Tepojaco.

Los hechos ocurrieron el pasado 7 de agosto, cuando el hoy arrestado y su madre se encontraban en el interior de un inmueble, cuando comenzó una discusión entre ambos.

Luego, habría sacado una arma punzocortante y con ella la agredió, causándole la muerte y huyendo del sitio ubicado en San Francisco Tepojaco, en el municipio de Cuautitlán Izcalli.

A Bruno “N” lo pusieron a disposición de la autoridad judicial, en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, donde se definirá su situación jurídica por el probable delito de homicidio calificado.