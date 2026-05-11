La mañana de este lunes, usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportaron diversas afectaciones y retrasos en varias líneas del servicio, principalmente en las líneas 3, 7, A, 2 y 6.

¿Cuáles son las líneas del Metro que presentan afectaciones?

Línea 3

En la Línea 3, usuarios denunciaron saturación y detenciones prolongadas: “Que pasa en L3?? En Zapata está a reventar, todos los trenes pasan llenos y está detenido dirección Indios Verdes” y “Ahora que pasó en la Línea 3 dirección a Universidad se quedó parado el tren en Viveros”.

El STC respondió: “Buen día. Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 3, luego de realizar revisión a un tren".

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Línea 7

En la Línea 7, las quejas se centraron en la lentitud del servicio y trenes saturados desde terminales; usuarios expresaron: “AHORA CUAL ES LA EXCUSA PARA QUE NO PASE EL METRO EN CAMARONES DIRECCIÓN BARRANCA?” y “Agilicen el servicio en L7 dirección El Rosario estación Tacubaya. No puede ser que se tarden como 10 minutos en mandar trenes y aparte los mandan llenos".

El STC respondió: “Buen día. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea 7".

Línea A

En la Línea A, los reportes indicaron trenes detenidos y falta de avance en varias estaciones: “Que pasa en línea A, está detenida dirección Pantitlán, llevamos detenidos en Santa Marta, que está pasando ahora? Siempre lo mismo....” y “¿Qué pasa en la línea A? No pasan los trenes en la estación Los Reyes".

El STC contestó: “Buen día. Se agiliza la marcha de los trenes en la Línea A, después de realizar revisión a un tren".

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Línea 2

En la Línea 2, las quejas apuntaron a trenes detenidos por varios minutos y posible acumulación de usuarios: “Ya lleva un buen rato aqui varado el tren en Taxqueña y nada que se mueve, ya hay tren en el otro lado, se va a generar alta afluencia por que para retirar un tren 10 minutos o mas en la estación” y “Tan buen avance en línea 2 que el tren ya se quedó parado en Bellas Artes".

Línea 6

En la Línea 6, usuarios denunciaron saturación y lentitud en el servicio, además de condiciones dentro de los vagones: “Línea 6 lenta y vagones llenos porfabor prendan el aire acondicionado vagón 3219” y “Linea 6 sobre saturada, tardan demasiado en pasar ya 3 trenes sin poder entrar en Lindavista".

LL