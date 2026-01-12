Más Información
La mañana de este lunes, usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México reportaron retrasos y saturación en las líneas B, 12, A y 1 lo que generó múltiples quejas en redes sociales.
La Línea B usuarios reportaron tiempos de espera excesivos, como en la estación Buenavista, donde reclamaron: “Buendía línea B, ¿te vas a seguir deteniendo? Para optar por otra opción de transporte”, mientras otros señalaron: “6 minutos línea B”, llevaban “media hora en 4 estaciones”.
Ante las quejas, el Sistema de Transporte Colectivo respondió que “se agiliza la marcha de los trenes en la Línea B, después de realizar revisión a un tren”.
En la Línea 12, pasajeros informaron que los trenes se quedaron detenidos en distintos puntos del recorrido, por lo que señalarmeton: “Metro línea 12 detenido en Culhuacan” y “Línea 12, iba bien. No hay tanta gente y se quedó parado en periférico oriente”.
La Línea A presentó afectaciones, con trenes que se detenían de forma constante en cada estación: “Muevan la línea A que se va para y pare en cada estación”, y “Línea A. Ya tenemos 10 minutos detenidos en estación los Reyes dirección Pantitlán. ¿A qué hora se reanuda el servicio?”.
En la Línea 1 registró saturación y retrasos en dirección Observatorio, donde la acumulación de personas en los andenes complicó el ingreso a los trenes: “Línea 1 está saturada” y “retraso línea 1 dirección Observatorio, ya no cabe la gente en el andén”.
