La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) informó que el consejo directivo determinó, por unanimidad, la reelección de Vicente Gutiérrez Camposeco como presidente del organismo para el periodo 2026- 2027.

El líder empresarial recordó que es la organización más antigua del país y de America Latina con más de un siglo y medio de historia, y la más representativa, “por eso y por la alta responsabilidad de nuestra historia, seguiremos gestionando nuestros intereses con dignidad institucional; ni avales, ni aplaudidores de oficio, ni aplaudidores por sistema; por encima de nuestros principios y valores nada ni nadie”.

Vicente Gutiérrez Camposeco presentó un balance de resultados que reafirma el papel de la Canaco CDMX como una de las organizaciones empresariales más activas del país.

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Canaco fortalece defensa empresarial y suma más de 5 mil nuevos socios en su gestión

Destacó el fortalecimiento de la defensa del comercio formal, el impulso a la capacitación empresarial y la ampliación de la presencia institucional en diversos ámbitos.

Entre los resultados más relevantes, destacó la atención a 6 mil 293 acciones jurídicas relacionadas con la seguridad de empresarios, a través de la Fiscalía de Investigación Territorial, un mecanismo de la FGJ, único dentro de un organismo empresarial, que brinda acompañamiento directo frente a delitos que afectan la actividad comercial y de servicios.

De manera complementaria, el área legal de Canaco brindó 438 asesorías jurídicas especializadas, realizó 454 gestiones contractuales, impulsó 32 juicios y recursos legales contra actos administrativos y efectuó 88 gestiones para la apertura y operación de negocios, además de 146 acuerdos regulatorios en beneficio de empresas.

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Subrayó que como resultado de una estrategia de promoción y beneficios para las empresas, la Cámara logró la incorporación de 5 mil 225 nuevos socios. Además, se afiliaron seis nuevas organizaciones empresariales y ocho grupos corporativos con sus respectivas filiales.

Ademas suscribió mil 007 convenios con hoteles nacionales e internacionales, así como con empresas de entretenimiento, con el objetivo de ampliar los beneficios para sus asociados.

Ademas se firmaron 12 convenios de colaboración institucional, nueve convenios con alcaldías y se realizaron 96 reuniones con más de 3 mil emprendedores, fortaleciendo el diálogo entre el sector público y la comunidad empresarial.

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