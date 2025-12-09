La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (CanacoCDMX) estimó que las celebraciones en honor a la Virgen de Guadalupe de este año dejarán una derrama económica de mil 724 millones de pesos.

Señaló que esto representa un aumento del 5.9% respecto a lo generado en 2024.

Refirió que cada peregrino gastará entre 260 y mil 800 pesos durante esta festividad.

Aseguró que el próximo 12 de diciembre la Basílica de Guadalupe, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero, recibirá entre 11 y 13 millones de peregrinos, provenientes de todo el país y del extranjero, "consolidando esta festividad como uno de los motores más importantes para el comercio y los servicios locales".

Según la CanacoCDMX, los giros con mayor dinamismo durante estas fechas serán de alimentos preparados, florerías, establecimientos de comida rápida, minisúper, tiendas de abarrotes, artículos religiosos, artesanías, hospedaje y transporte público y privado.

Recordó que las autoridades locales han dispuesto operativos de seguridad y servicios para garantizar que la celebración se desarrolle en un ambiente de paz, devoción y confianza para los asistentes.

“La fe y devoción de millones de mexicanos se traducen también en un impulso vital para nuestra economía. Los mil 724 millones de pesos por la derrama económica no sólo son una cifra, sino el reflejo del sustento de miles de familias que dependen del comercio, los servicios y el turismo religioso, durante estas fechas” dijo el presidente del organismo, Vicente Gutiérrez.

