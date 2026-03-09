Un vehículo de carga quedó sobre las vías del tren tras un percance vial registrado en Avenida Ayuntamiento, en la zona centro de Tlalnepantla, está mañana.

De acuerdo con reportes de cuerpos de emergencia, personal acudió al punto para verificar la situación y brindar apoyo en el lugar del incidente.

Las autoridades informaron que no se reportan personas lesionadas por este hecho.

La vialidad permanece cerrada mientras se realizan las maniobras correspondientes para quitar el vehículo, por lo que se recomendó a automovilistas utilizar vías alternas y tomar precauciones al circular por el área.

Elementos de atención a emergencias mantienen presencia en el sitio para resguardar la seguridad y restablecer el tránsito en cuanto las condiciones lo permitan.

