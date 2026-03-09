Más Información

El mapa estratégico de “El Mencho”; buscaba apoderarse de corredor de precursores

El mapa estratégico de “El Mencho”; buscaba apoderarse de corredor de precursores

Sheinbaum analiza medidas para evitar alza en gasolina ante volatilidad del petróleo; todavía hay gasolina que se importa, aclaró

Sheinbaum analiza medidas para evitar alza en gasolina ante volatilidad del petróleo; todavía hay gasolina que se importa, aclaró

Marchan mujeres en estados de México; exigen fin de la violencia machista

Marchan mujeres en estados de México; exigen fin de la violencia machista

Inflación rebasa el 4% en febrero por verduras y cigarros: Inegi; aún no refleja impacto de la guerra

Inflación rebasa el 4% en febrero por verduras y cigarros: Inegi; aún no refleja impacto de la guerra

Empresario de la fiesta de XV años es cercano a Pemex; tiene al menos dos contratos por más de 4 mil mdp

Empresario de la fiesta de XV años es cercano a Pemex; tiene al menos dos contratos por más de 4 mil mdp

En marcha del 8M, Ivanna de 9 años exige sentencia para su violador; “las niñas no se tocan, no se violan, no se matan”, exigen

En marcha del 8M, Ivanna de 9 años exige sentencia para su violador; “las niñas no se tocan, no se violan, no se matan”, exigen

Un vehículo de carga quedó sobre las vías del tren tras un percance vial registrado en Avenida Ayuntamiento, en la zona centro de Tlalnepantla, está mañana.

De acuerdo con reportes de cuerpos de emergencia, personal acudió al punto para verificar la situación y brindar apoyo en el lugar del incidente.

Las autoridades informaron que no se reportan personas lesionadas por este hecho.

Lee también

La vialidad permanece cerrada mientras se realizan las maniobras correspondientes para quitar el vehículo, por lo que se recomendó a automovilistas utilizar vías alternas y tomar precauciones al circular por el área.

Elementos de atención a emergencias mantienen presencia en el sitio para resguardar la seguridad y restablecer el tránsito en cuanto las condiciones lo permitan.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]