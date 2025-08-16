Tres hombres y una mujer fueron detenidos en la alcaldía Coyoacán, gracias a un cerco virtual vía cámaras de vigilancia del C2; están acusados de haber asaltado una tienda de conveniencia.

Las cuatro personas entraron a una tienda en avenida Santa Úrsula y la calle San Gabino, colonia Pedregal de Santa Úrsula, donde amagaron al dueño con una pistola.

Tomaron varias botellas de alcohol, cigarros y dinero para luego salir huyendo en un auto blanco, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

El propietario de la tienda pidió ayuda de la Policía e informó del robo, así como las características de los ladrones y el auto en que escaparon.

De esta manera, monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) se dieron a la tarea de localizar el coche.

Los cuatro sospechosos fueron ubicados huyendo en el auto sobre la calzada México Xochimilco a la altura de calzada de Tlalpan, en la colonia Huipulco.

Policías lograron alcanzar el auto y detener a los ladrones. Al revisarlos les encontraron el dinero robado, cinco botellas, cinco cajetillas de cigarro y el arma de fuego con seis cartuchos útiles.

Las cuatro personas fueron presentadas ante la autoridad ministerial para definir sus situación.

