Tecámac, Méx.— La Guardia Civil de Tecámac, en coordinación con la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, detuvo a ocho personas presuntamente implicadas en el robo a transporte de carga.

Las autoridades también aseguraron un inmueble utilizado para actividades ilícitas.

El operativo ocurrió la noche del martes en un predio ubicado en Finca San Miguel, en la comunidad de Santiago Zacualuca.

En el lugar, los elementos localizaron tractocamiones que eran desvalijados en ese momento. Entre los objetos incautados destacan armas de fuego e inhibidores de señal, herramientas que los grupos delictivos emplean para bloquear los sistemas de rastreo GPS y facilitar el traslado de las unidades robadas.

Las investigaciones preliminares indican que las unidades fueron hurtadas, principalmente en la autopista México-Querétaro. Posteriormente, las trasladaron a Tecámac gracias a las vías de acceso y la cercanía con carreteras federales.

EL UNIVERSAL publicó el 9 de enero que los camioneros de transporte de carga que transitan sobre la autopista México-Querétaro implementan el uso de GPS y cámaras de seguridad en las cabinas, a fin de inhibir el robo de las unidades; sin embargo, estas acciones resultan insuficientes ante el uso de tecnología por parte de la delincuencia organizada y por la violencia en los atracos, indicaron los operadores.